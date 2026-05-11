Орловцам напомнили о безопасности на воде во время рейдов ГИМС

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят регулярные рейды на водоемах Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Особое внимание уделяется безопасности людей и профилактике происшествий.

В ходе патрулирований инспекторы проводят разъяснительные беседы по мерам безопасности, рассказывают о правилах оказания первой помощи пострадавшим. Также они объясняют требования нормативно-правовых актов владельцам лодок и катеров. Специалисты следят за соблюдением правил и проверяют у судоводителей наличие необходимых документов.

Спасатели напоминают орловцам: если вы стали свидетелем или участником происшествия на воде, звоните в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112.