В Орле нашли опасный сорняк в семенах подсолнечника из Сербии

В мае 2026 года сотрудники Россельхознадзора на складе временного хранения ООО «Далк» в Орле проверили партии семян подсолнечника и кукурузы, поступившие из Сербии. Общий вес продукции составил 20,3 тонны. Груз направлялся в адрес одного из предприятий Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

После лабораторных исследований в партии семян подсолнечника весом 85 килограммов обнаружили семена опасного карантинного сорняка – амброзии полыннолистной. Заключение о заражении выдал ФГБУ «ВНИИЗЖ» 6 мая 2026 года. Амброзия способна быстро распространяться и наносить серьезный ущерб сельскому хозяйству.

В соответствии с законодательством зараженную продукцию запретили к ввозу на территорию России. Вся партия с опасным сорняком будет возвращена грузоотправителю в Сербию. Обычные семена подсолнечника и кукурузы без нарушений прошли контроль и допущены к обороту.