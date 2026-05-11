НовостиОбщество11 мая 2026 8:17

В Орловской области отремонтируют дорогу за 69 млн рублей

Участок трассы «Орел – Ефремов» – Моховое» приведут в порядок в Залегощенском районе
Елена Зябкина
Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Залегощенском районе отремонтируют участок автодороги межмуниципального значения «Орел – Ефремов» – Моховое». Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства и строительства Орловской области. Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность участка составит 3,6 километра, стоимость госконтракта – 69 миллионов рублей.

Подрядчик выполнит ремонт размытых и разрушенных участков дороги, в том числе из-за пучинообразования. Специалисты заменят две водопропускные трубы, установят новые дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. Работы начнутся после подписания контракта.

Завершить ремонт планируют в конце третьего квартала 2026 года. Обновленная трасса улучшит транспортное сообщение между населенными пунктами Залегощенского района и повысит безопасность движения.