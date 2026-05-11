В Орле пройдет фестиваль цветущей сирени с сыром и коктейлями

17 мая на территории дендрария Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур в деревне Жилина пройдет ежегодный «Орловский фестиваль цветущей сирени». Мероприятие направлено на развитие семейного досуга, внутреннего туризма и популяризацию природного потенциала Орловской области. Фестиваль будет работать с 11 до 17 часов.

Гостей праздника ждет экскурсия по дендрарию, где можно познакомиться с более чем 30 видами сирени. Также организуют спортивные, творческие и художественные мастер-классы для детей и взрослых, рисование на пленэре, семейные игры и интерактивные площадки. Посетителям обещают шоу мыльных пузырей, аквагрим и профессиональную фотосъемку. На фестивале будут работать ярмарка мастеров и гастрономические площадки.

Новинками этого года станут мастер-классы по изготовлению сиреневого сыра с дегустацией, а также презентация весенних фруктово-цветочных коктейлей. Вход для детей до 16 лет свободный. В день проведения фестиваля организуют дополнительный маршрут общественного транспорта «микрорайон Орел – ВНИИСПК».

