В Орле на стройке аэропорта установили 33 опоры освещения

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орле продолжается реконструкция объектов аэропортового комплекса «Южный». Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Подрядчик занимается благоустройством и планированием территории. Уже подготовлено более 460 погонных метров траншей для прокладки труб водоснабжения, установлено 18 столбов электроосвещения на привокзальной площади и 15 декоративных столбов для освещения здания аэровокзала. Также строители возводят дренажную систему для водоотведения.

Параллельно идут подготовительные работы для последующего монтажа фундаментов здания аэровокзала. Специалисты устанавливают металлические конструкции, которые станут основой для фасадных элементов зданий аэровокзала и аварийно-спасательной станции. Возле гаража для спецтехники заливают бетонное основание будущего складского здания.

Согласно проекту, площадь аэровокзала составит более четыре тысяч квадратных метров, гаража для спецтехники – 1314,5 квадрата, аварийно-спасательной станции – больше тысячи квадратов. На объекте сейчас трудятся порядка ста человек, задействовано около 35 единиц техники. Работы планируется завершить в 2028 году.