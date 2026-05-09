Над Орлом подняли копию Знамени Победы

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня в сквере Танкистов прошел митинг Памяти. В честь 81-й годовщины Победы знаменная группа офицеров Академии ФСО России водрузила дубликат Красного флага Победы над зданием на площади Мира. Участники торжественного мероприятия возложили цветы к памятнику героям-танкистам, братской могиле и монументу Маршалу Баграмяну.

Губернатор Андрей Клычков поздравил собравшихся с праздником. Он подчеркнул, что поверженная фашистская Германия и Красное Знамя над рейхстагом на века останутся символами триумфа советского народа. По словам главы региона, главные творцы Победы – это ветераны, фронтовики, партизаны, подпольщики и труженики тыла.

Клычков отметил, что на героической земле Орловско-Курской дуги сила Русского мира переломила хребет фашистскому зверю, а Орел стал символом этой судьбоносной битвы, городом воинской славы и Первого салюта. Сегодня сражение за правое дело ведут новые герои – участники спецоперации, которые достойно продолжили подвиги ветеранов.

Участники митинга почтили минутой молчания память солдат и офицеров Красной Армии, партизан и мирных жителей, отдавших жизни за независимость Родины. После этого они возложили корзины с цветами, венки и цветы к подножию памятника и Вечному огню в сквере Танкистов, а также к братской могиле и памятнику Маршалу Баграмяну.