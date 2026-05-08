НовостиОбщество8 мая 2026 14:41

Торжественное собрание в честь 9 Мая в Орле собрало сотни гостей

В театре Тургенева почтили память героев в канун Дня Победы
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловском государственном академическом театре имени Тургенева прошло торжественное собрание, посвященное 81-й годовщине Победы. В зале собрались ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции, представители власти, духовенства и общественности. Участники почтили память защитников Отечества и жертв немецких оккупантов минутой молчания.

Губернатор отметил, что в Орловской области сегодня проживают 14 ветеранов, которые непосредственно участвовали в боях против фашистов, еще трое орловцев награждены орденами и медалями за военную службу. Также в регионе живут 19 инвалидов войны, 11 блокадников, один житель осажденного Севастополя, 849 тружеников тыла и более 18 тысяч детей войны. Глава региона подчеркнул, что свершения ветеранов – пример несгибаемой воли и мужества.

За все время спецоперации из Орловской области в зону ее проведения совершили более 400 выездов, собрали и доставили свыше 11 тысяч тонн грузов, включая транспорт, технику, лекарства и продовольствие. Ко Дню Победы на фронт отправили новые гуманитарные партии. На собрании вручили награды орловцам, помогающим героям СВО и развивающим экономику региона. Одно из высших отличий – звание «Почетный гражданин Орловской области» – присвоили директору ЗАО «Славянское», депутату Орловского областного Совета народных депутатов Дмитрию Пониткину. Завершился вечер праздничным концертом.