Из Орловской области вывезли 647 тысяч тонн зерна

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской области

За четыре месяца 2026 года с территории Орловской и Курской областей под контролем специалистов отгрузили почти 1,5 миллиона тонн подкарантинной продукции. Доля Орловщины составила 647,5 тысячи тонн. Это на 23,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Основной объем вывозимой продукции – 80% – пришелся на зерно пшеницы, ячменя, сои и кукурузы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской области.

На продукцию оформили почти 42 тысячи карантинных сертификатов. Почти 19 тысяч из них – по Орловской области. Больше всего зерна – 31,5% – отправили в Краснодарский край. Остальные партии ушли в Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Калининградскую, Ростовскую, Воронежскую, Липецкую, Московскую области и другие регионы.

В лабораториях выявили нарушения: в 38,2 тысячи тонн зерна нашли два вида карантинных сорняков. Зараженную продукцию не допустили к свободному обороту. Все такое зерно направили на перерабатывающие предприятия, где технологии лишают карантинные объекты жизнеспособности.

Хозяйствующим субъектам объявили предостережения о недопустимости нарушений в сфере карантина растений. Орловские аграрии продолжают наращивать объемы отгрузок, строго соблюдая фитосанитарные требования.