Орловские музеи откроют двери бесплатно 9 мая

В День Победы орловские музеи подготовили специальную программу. Военно-исторический музей в 10:00 покажет художественный фильм «Освобождение», а в 12:00 – документальную ленту «Орловская битва». В 14:00 там же начнется мастер-класс по росписи гипсовых солдатиков «Служу Отечеству». Весь день для посетителей будет бесплатный вход и самостоятельный осмотр экспозиции.

Орловский музей изобразительных искусств приглашает на музейное интерактивное занятие и экскурсию по постоянной экспозиции. Вход также будет свободным. А в Орловском объединенном государственном литературном музее Тургенева в рамках Дня открытых дверей можно будет бесплатно посетить экспозицию.

Все три площадки работают 9 мая. Организаторы советуют уточнить время начала экскурсий по телефону. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Акция приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.