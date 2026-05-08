Орловцы устроят флешмоб перед футбольным матчем «Орел» – «Волна» Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Перед футбольным матчем на Центральном стадионе имени Ленина в Орле состоится патриотическая акция «Бессмертный полк». Игра в рамках 7-го тура LEON Второй Лиги Б начнется 8 мая в 18:00. Хозяева поля встретятся с одним из лидеров первенства – ФК «Волна» из Нижегородской области. Прозвучат песни военных лет, а футболисты выйдут на газон с портретами своих близких – ветеранов.

Организаторы пригласили болельщиков присоединиться к акции. Фото своих родственников – участников Великой Отечественной войны, бойцов СВО и локальных войн – можно отправить на электронную почту клуба sc-orel@yandex.ru. Их разместят на экране стадиона. Также зрители могут прийти с распечатанными портретами на плотной бумаге, без деревянных рам и держателей.

На входных группах стадиона в целях безопасности проведут усиленные досмотры. В перерыве болельщиков ждет выступление кавер-группы «Памела, Ах», полевая кухня и розыгрыш призов. Акция проходит при поддержке департамента молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области.