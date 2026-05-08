Орловцы находят работу в этом году на 19 дней быстрее

В этом году жители Орловской области трудоустраиваются в среднем за 80 дней. Это на 19 дней быстрее, чем раньше. С начала года за помощью в Кадровый центр обратились более 1900 орловцев, свыше 650 из них уже вышли на работу. Об этом сообщает пресс-служба Кадрового центра Орловской области.

Сократить сроки поиска удалось благодаря адресной работе карьерных консультантов. Специалисты проводят профориентацию и для каждого соискателя выстраивают индивидуальный маршрут трудоустройства. Руководитель Кадрового центра Ирина Гриминова пояснила, что специалисты ценят каждого клиента и подходят к поиску работы индивидуально: тщательно подбирают вакансии с учетом образования, опыта и личных пожеланий.

Такой подход помогает быстрее трудоустроиться и начинающим специалистам, и опытным профессионалам, и тем, кто сталкивается с трудностями. Получить бесплатную консультацию о вакансиях и мерах господдержки можно в любом центре «Работа России» на территории Орловской области.