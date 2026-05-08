НовостиОбщество8 мая 2026 8:51

В Орловской области остались 32 фронтовика Великой Отечественной войны

На Орловщине также живут 4836 бывших узников и 832 труженика тыла
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На 1 мая 2026 года в Орловской области проживают 32 участника Великой Отечественной войны и 4 инвалида. Еще 11 жителей пережили блокаду Ленинграда, а один человек – осаду Севастополя, об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Каждый из них – живая история, пример мужества и стойкости.

В регионе также насчитывается 4836 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 832 труженика тыла и 329 вдов участников войны. Эти люди внесли неоценимый вклад в Победу и восстановление страны после разрухи.

Орловцы бережно хранят память о героическом прошлом. В преддверии 9 Мая ветеранам и приравненным к ним категориям оказывают особое внимание и помощь. Подвиг этого поколения не имеет срока давности, а благодарность им безгранична.