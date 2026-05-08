В Орловской области сбили 11 беспилотников

На территории Орловской области за прошедшие сутки дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

При этом, по словам Клычкова, никто не пострадал. Повреждений также нет. На местах происшествий в настоящее время продолжается работа сотрудников МЧС России и правоохранительных органов.

За ночь над страной, как сообщает Министерство обороны России, было ликвидировано 264 вражеских БПЛА самолетного типа.