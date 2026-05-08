В Орле станцуют под «Синий платочек Победы»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

8 мая в 17:30 в Городском парке культуры и отдыха состоится праздничный концерт в рамках всероссийской акции «Синий платочек Победы». Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Для гостей на летней эстраде парка выступят актеры Орловского театра «Русский стиль» имени Бахтина, студенты Орловского колледжа культуры и искусств, а также воспитанники Центра детского творчества № 1 города Орла. Организатором акции выступил благотворительный фонд «Русская земля».

Мероприятие проводят при поддержке департамента молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области и администрации города Орла. Вход на концерт свободный. Городские власти приглашают всех желающих почтить память героев и вместе исполнить знаменитую песню военных лет.