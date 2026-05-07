Орловцы могут отдать голос за 379-летний Меркуловский дуб

Орловскую область на всероссийском конкурсе представляет 379-летний Меркуловский дуб. Он растет в деревне Второе Меркулово Мценского района. Высота орловского гиганта достигает 37 метров, диаметр ствола – 1,66 метра. Проголосовать за него можно на сайте программы «Деревья – памятники живой природы» до 1 августа 2026 года.

Дуб находится в 3,5 километра от Спасского-Лутовинова, родового гнезда Ивана Тургенева. Писатель не раз проезжал мимо него по проселочной дороге, следуя в село Тургенево Тульской области, где располагалось имение его отца. А растет дерево на территории бывшей усадьбы помещика Протасова, который стал прототипом главного героя повести «Степной король Лир».

У дуба есть негласный статус «Дуб здоровья», он популярен у поклонников геокэшинга. Орловцы уже не первый год поддерживают своего кандидата: Меркуловский дуб представляет регион на конкурсе с 2023 года. Чтобы помочь ему победить, достаточно зайти на сайт голосования и выбрать дерево под номером 75.