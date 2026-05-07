В Орловской области клещи укусили 155 человек

По состоянию на 6 мая в медицинские организации Орловской области по поводу присасывания клещей обратились 155 человек. Из них 48 – дети. Зарегистрирован один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди взрослого населения. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора Орловской области.

Специалисты Роспотребнадзора проводят мониторинг и исследуют членистоногих, снятых с людей. В лаборатории местного Центра гигиены и эпидемиологии выяснили, что инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила 17,4 процента от числа исследованных. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года показатель был 17,8 процента.

В предстоящем сезоне на территории Орловской области запланированы акарицидные обработки. Ими покроют площадь в 500 гектаров. Это делают, чтобы не допустить вспышек инфекций, которые переносят членистоногие.

Медики призывают орловцев быть осторожнее при прогулках в парках и лесах. После возвращения домой нужно осматривать себя и детей. При обнаружении присосавшегося клеща следует сразу обращаться в травмпункт или поликлинику.