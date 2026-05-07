Орловский суд наказал фирму за испорченную землю

В мае прошлого года специалисты Россельхознадзора проверили участок в Орловском районе, который арендует ООО «Калита». Выяснилось, что с 1,9 гектара сняли плодородный слой почвы, а еще 1,2 гектара засыпали нижележащими породами. Материалы проверки направили в прокуратуру, которая возбудила административное дело. В итоге должностное лицо компании оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

На этом история не закончилась. Прокуратура подала иск в суд с требованием провести рекультивацию. И 7 апреля 2026 года Орловский районный суд встал на сторону надзорного ведомства. Теперь ООО «Калита» обязали за свой счет восстановить испорченную землю.

Сделать это нужно по специальному проекту, который пройдет государственную экологическую экспертизу. Помимо возвращения почве плодородия, компания должна будет возместить вред, нанесенный окружающей среде. Нарушителей нашли благодаря выездной проверке еще год назад, но разбирательство заняло почти двенадцать месяцев.