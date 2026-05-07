Девять беспилотников сбили над Орловской областью

Над территорией Орловской области за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны России были перехвачены и уничтожены девять беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы региона, при ночной атаке никто не пострадал. Повреждений область также не получила. На местах происшествий продолжают работать сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего за прошедшую ночь, по данным Минобороны России, над страной уничтожили 347 украинских БПЛА над 21 регионами, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.