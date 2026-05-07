Орловцам покажут Ангела скульптора Орловского через смартфон

С 12 по 15 мая в детской библиотеке имени Крылова на улице Ленина заработает интерактивная выставка «Борис Орловский: Сердце Птицы». Проект посвящен выдающемуся русскому скульптору, нашему земляку, который создал Ангела для Александровской колонны в Санкт-Петербурге и первые в России памятники Кутузову и Барклаю де Толли. Вход свободный, открытие состоится 12 мая в 12 часов. Выставка объединяет классическое содержание и современные технологии: посетители смогут познакомиться с историей жизни и творчества мастера, а также увидеть экспозицию с элементами дополненной реальности.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и уже был представлен в учреждениях культуры и образования города Орла, где вызвал живой интерес у школьников, студентов и педагогов. Авторские экскурсии в «Крыловке» руководитель проекта Надежда Рипинская будет проводить ежедневно. Точное время станет известно в официальной группе проекта и на странице библиотеки. А 15 мая в 15 часов в рамках работы выставки пройдет встреча «Борис Орловский: герои-созидатели в истории и современности» для представителей сфер образования, молодежной политики, культуры, развития территорий и СМИ.

На встрече организаторы представят результаты реализации проекта и обсудят возможности его внедрения в образовательную практику региона. Увидеть Ангела на экране смартфона и узнать историю знаменитого земляка орловцы смогут четыре дня совершенно бесплатно.