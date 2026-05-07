Орловцам-ветеранам СВО губернатор вручил Книгу Памяти

В преддверии 81-й годовщины Победы Андрей Клычков провел встречу с ветеранами боевых действий и участниками спецоперации. Мероприятие прошло в администрации региона. На разговор пригласили также тех, кто воевал в Афганистане, Чечне, Ираке и Сирии.

Глава региона поприветствовал собравшихся и поздравил их с наступающим Днем Победы. Андрей Клычков подчеркнул, что на примере героев Великой Отечественной воспитывались все последующие поколения, а современные участники боевых действий являются достойными наследниками победителей.

На Орловщине по инициативе губернатора заработала программа «Герои земли Орловской». Кроме того, в регионе установили более 40 мер соцподдержки для ветеранов СВО и их близких. За четыре с лишним года область отправила в зону спецоперации более 11 тысяч тонн гуманитарных грузов. На встрече в свободном формате обсудили праздничные мероприятия к 9 Мая, планы по развитию программы «Герои земли Орловской» в 2026 году и действующие меры помощи.

На память о встрече губернатор вручил каждому участнику первый том дополненной Книги Памяти Орловской области, посвященной Болховскому району. Издание подготовили с учетом ранее недоступных архивных документов.