Орловский стрелок взял золото на всероссийских соревнованиях

В Ижевске завершаются всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет, куда съехались сильнейшие молодые стрелки со всей страны. В четвертый день турнира золото завоевал представитель Орловской области. Об этом сообщает Департамент физической культуры и спорта Орловской области.

Лучшим стал спортсмен школы олимпийского резерва N 1 города Орла Илья Суханов. Орловец поднялся на вершину пьедестала благодаря 24 попаданиям в упражнении с пневматическим пистолетом на дистанции 10 метров в скоростной стрельбе по пяти мишеням.

Таким образом, копилка региона пополнилась еще одной престижной наградой. Илья Суханов показал высокий класс и подтвердил статус одного из перспективных стрелков страны в своей возрастной категории.