Три районные больницы в Орловской области объединят в одну межрайонную

В Орловской области приняли решение об объединении Кромской, Дмитровской и Троснянской районных больниц, сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях. Речь идет о юридическом слиянии, которое не затронет медицинский персонал, а только руководство учреждений.

Три центральные районные больницы станут единым учреждением – Кромской межрайонной больницей. В Дмитровске и поселке Тросна появятся ее филиалы. Глава региона отметил, что объединение позволит повысить доступность и качество медицинской помощи, эффективнее использовать ресурсы, оборудование и кадры.

Департамент здравоохранения провел встречи с коллективами районных больниц, где обсуждался процесс реорганизации. Сокращение штата медработников не планируется. Все пожелания жителей пообещали учесть. Завершить процесс объединения намерены до 1 августа. Ранее в регионе уже практиковали создание межрайонных центров для оптимизации работы сельского здравоохранения. Местных жителей заверили: скорая помощь, стационары и амбулаторный прием останутся доступны по месту проживания. Реформа направлена на благо пациентов. Вопрос находится на личном контроле губернатора. Врачи продолжат работать в своих населенных пунктах.