В Орловской области нашли 1,9 тысячи нарушений в жирности молочной продукции

За первый квартал 2026 года в Орловской области выявлено более 1,9 тысячи случаев производства молочной продукции из сырья с недостаточным количеством молочного жира, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Специалисты проанализировали выгрузки искусственного интеллекта из системы «Меркурий», уделив особое внимание блоку «Жировой баланс молока».

Показательный пример – производственная площадка индивидуального предпринимателя в Орловской области, где оформили 90 транзакций с несоответствием жирового баланса. В одной из них, датированной 23 марта, для производства 3314 килограммов пастеризованного молока с жирностью 4% использовали сырое коровье молоко с содержанием жира всего 3,4%.

Выявленный факт нарушает принципы прослеживаемости подконтрольных товаров и создает риск выпуска в оборот продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза. Предприятию объявили предостережение, а уполномоченному лицу, допустившему нарушение, приостановили регистрацию в системе. Специалисты продолжают мониторинг.