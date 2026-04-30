НовостиПроисшествия30 апреля 2026 8:17

В ДТП в Орловской области погиб 42-летний мужчина

Трагедия произошла поздней ночью на трассе М-2 «Крым»
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 30 апреля 40-летний водитель «Хендэ Соната» ехал по трассе М-2 «Крым» со стороны Орла в направлении Мценска. Около часа ночи в районе 350 километра он выехал на встречку и столкнулся с «Ладой Гранта» под управлением 42-летнего водителя, который ехал навстречу.

Водитель «Лады Гранта» погиб на месте ДТП от травм. Водитель «Хендэ Соната» на карете скорой помощи был доставлен в Орловскую областную клиническую больницу. Мужчину госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП пострадали два человека. Один из пострадавших погиб.