В Орле состоится трибьют-концерт группы «Кино»

Фото: администрация Орла

Орловцев приглашают 26 сентября в 19:00 отправиться в незабываемое музыкальное путешествие вместе с группой «Черный квадрат». Волшебство творчества Виктора Цоя и группы «Кино» вновь воссияет на сцене КДЦ «Металлург» благодаря уникальному проекту, вдохновленному безвременными хитами и атмосферой легендарных выступлений.

По промокоду «ЦОЙ» можно получить скидку 30% на концерт группы Черный Квадрат официальный трибьют «Кино». По акции можно приобрести неограниченное количество билетов на все места в зале. Акция действует в Концертных Кассах: ОрелКонцерт Октябрьская дом №27 офис «Мегафон», рядом с ТЦ Атолл, Цум. Телефон: +7(4862) 78-00-78. Звоните с 10 до 20 часов, без выходных. Помимо этого билеты со скидкой по промокоду «ЦОЙ» можно приобрести на сайте: https://орелконцерт.рф/

Группа «Черный квадрат», основанная в 1989 году, более 30 лет продолжает нести идеи и вдохновение Виктора Цоя. Вокалист и гитарист Игорь Соколов, создатель коллектива, всю жизнь посвятил популяризации творчества легендарного музыканта. И готов подарить жителям Орловщины прекрасный музыкальный вечер памяти Виктора Цоя.

Возрастное ограничение 12+