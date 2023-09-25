В Орле подрядчик сорвал сроки ремонта улицы Космонавтов

Прокуратура Орловской области провела проверку после сообщений в СМИ о нарушениях при ремонте улицы Космонавтов в областном центре.

Было установлено, что работы велись по муниципальному контракту, заключенному в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По условиям контракта ремонт должен был завершиться до 31 июля, однако подрядчик сорвал сроки.

- По фактам нарушений прокуратура Северного района внесла представления мэру Орла и генеральному директору подрядной организации, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в отношении гендиректора вынесено постановление о возбуждении административного дела о действии или бездействии, повлекшем неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом.