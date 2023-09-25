Опережая сроки: группа компаний ОДСК передала ключи новоселам ЖК «Яблоневый сад» на полгода раньше

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Причём для дольщиков это была самая настоящая неожиданность – по документам передача ключей планировалась только в марте 2024 года. Это заслуга всей команды: проектировщиков, строителей. Компания уделяет большое внимание профессионализму и квалификации своих сотрудников.

Жилой комплекс расположен на улице Яблоневой. Это новый, современный жилой комплекс с концепцией «двор без машин», состоящий из трёх 16-этажных домов в развитом микрорайоне Болховский с уже развитой инфраструктурой.

Девиз микрорайона - спокойствие, экологичность, тишина и уют. Здесь создана доступная и безбарьерная среда, рядом всё необходимое для жизни – магазины в формате «у дома», детский сад и развивающие досуговые центры, салоны красоты, пункты выдачи онлайн-магазинов. Безопасность жильцов обеспечивает концепция «двор без машин», современная система видеонаблюдения в режиме онлайн.

Оборудованы спортивные зоны и большие детские площадки, лаундж-зоны. В дворовой территории ЖК «Яблоневый сад» предусмотрено тематическое озеленение декоративными яблонями Маковецкого, а в центре дворовой территории будут расположены световые деревья, которые станут центром притяжения всего квартала.

Будущим жильцам комплекса доступен большой выбор планировочных решений от однокомнатных до трехкомнатных квартир с отделкой. Все квартиры в сданном доме по своей функциональности получились удобными и уютными.

Это значимое событие для компании. В ОДСК внедрена система управления проектами, которая позволяет четко контролировать сроки и качество строительства. Благодаря тому, что группа компании ОДСК не только строительная компания, но и производственная, нет зависимости ни от подрядчиков, ни от каких-то других внешних факторов.

Данное событие стало настоящим подарком для дольщиков, которые смогли быстрее переехать в свои новые квартиры. Это показатель надежности и профессионализма компании и ее способность выполнять свои обязательства перед дольщиками. При этом важно, что компания ОДСК сохранила при строительстве все заявленные технические и качественные характеристики дома.

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