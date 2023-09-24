Мини-футбольный «Орел» проиграл «Норманочке»

Фото со страницы «ОрелГУ-КПРФ» в VK.

Вчера, 23 сентября, в нижегородском ФОКе «Мещерский» состоялся повторный матч 1-го тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд. Местная «Норманочка» принимала наш «ОрелГУ-КПРФ». Если в первой встрече орловские девушки дважды вели в счете, но в итоге довольствовались ничьей (2:2), то на сей раз перевес хозяек площадки оказался безоговорочным. Победный гол на счету Людмилы Рожковой (12-я). Итог – 3:0 в пользу «Норманоки».

Вчера же столичный «МосПолитех» уступил дома пензенской «Лагуне-УОР» (2:3), а в питерском дерби «Кристалл» переиграл «Аврору» (3:1).

Теперь 29 и 30 сентября «ОрелГУ-КПРФ» в рамках второго тура примет на своей площадке «Мосполитех». Начало матчей в 18:00 и 13:00 соответственно.