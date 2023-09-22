В Орловской области пожарные спасли от огня шесть хозпостроек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание блока деревянных хозяйственных построек в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа произошло около десяти вечера, 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных хозпостройки горели открытым пламенем. Специалисты оценили реальную угрозу распространения огня на рядом стоящие строения.

В результате пожара выгорели хозяйственные постройки. Сотрудникам МЧС России удалось локализовать пламя и не дать ему распространиться, от огня спасено шесть хозпостроек. Сообщается, что при пожаре никто не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировали 24 возгорания, большая часть из которых приходилось на горение сухой травы и мусора.