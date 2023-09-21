В Орле с начала года облагородили 31 двор

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

О благоустройстве в областном центре в ходе совещания губернатора с главами муниципальных образований рассказал мэр Орла Юрий Парахин.

На облагораживание территорий областной столицы в 2023 году предусмотрено 575 миллионов рублей.

На этот год в Орле должны благоустроить 33 дворовых территории, на 31 работы полностью завершены. Из списка благоустройства три общественные территории выбраны путем общественного голосования выбрано. Это Дворянское гнездо, Городской парк культуры и отдыха, аллея Металлургов.

За счет дополнительно выделенных денежных средств в размере 300 миллионов рублей в текущем году впервые принято решение о проведении комплексного ремонта 40 дворовых территорий.