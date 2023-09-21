В Орловской области пожарные спасли от огня жилой дом

Фото: Елена Зябкина

Возгорание хозпостройки на улице Победы в поселке Верховье произошло 20 сентября, около двух часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных постройка горела по всей площади, по оценкам огнеборцев, существовала угроза распространения огня на рядом стоящий дом. В результате пожара хозяйственная постройка выгорела на 15 квадратных метрах. Пожарные локализовали пламя, не дав ему распространиться. Сообщается, что пострадавших в пожаре обнаружено не было. Причина пожара устанавливается специалистами.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировали 12 возгораний.