В Орловской области при пожаре в административном здании эвакуировали 36 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорании в на первом этаже на улице Селитренникова в Ливнах произошло 19 сентября, около шести вечера. Самостоятельно из здания эвакуировались 36 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара от огня пострадали помещения первого этажа. Сообщается, что при происшествии никто не пострадал. Причины возгорания предстоит установить специалистам.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано 11 возгораний.