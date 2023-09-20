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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 7:18

В Орловской области при пожаре в административном здании эвакуировали 36 человек

ЧП случилось в Ливнах вечером, 19 сентября
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорании в на первом этаже на улице Селитренникова в Ливнах произошло 19 сентября, около шести вечера. Самостоятельно из здания эвакуировались 36 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара от огня пострадали помещения первого этажа. Сообщается, что при происшествии никто не пострадал. Причины возгорания предстоит установить специалистам.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано 11 возгораний.