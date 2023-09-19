Орловчанку признали виновной в убийстве

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Суд вынес приговор в отношении 32-летней жительницы города Орла. Женщина была признана виновной в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Из материалов уголовного дела известно, что 26 января 2023 года орловчанка пила вместе со своим 36-летним сожителем в квартире в Советском районе Орла. Мужчина на некоторое время вышел на улицу, чтобы приобрести выпивку, а по его возвращении женщина из ревности нанесла ему ножом удар в грудь, от чего он скончался на месте.

В итоге ближайшие семь лет преступница проведет в колонии общего режима.