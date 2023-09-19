В Орле отпраздновали 80-летие Парада орловских партизан

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Торжества по случаю 80-й годовщины исторического Парада орловских партизан начались с возложения цветов к мемориальной доске, посвященной событию. Здесь орловцы почтили память героев партизанского движения.

На площади Ленина состоялось шествие реконструкторов и юнармейцев, посвященное 80-летию Парада орловских партизан. Организатором шествия реконструкторов выступил благотворительный фонд «Победа» под руководством Николая Красикова. В нем приняли участие члены поисковых объединений «Факел» и «Дороги войны», а также военно-исторического клуба «Орловская пехота».

После шествия состоялся плац-концерт «Код нашей памяти».

Мероприятие завершили члены молодежных патриотических организаций, которые развернули многометровый государственный флаг России.