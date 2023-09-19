Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 10:51

Почти тысяча орловских безработных получили психологическую помощь в 2023 году

Орловцам также оказали услуги по социальной адаптации
Елена Зябкина
Фото: Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

Фото: Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

Более 220 человек, которые воспользовались услугами по социальной адаптации и психологической помощи с начала 2023 года, нашли работу. Около 240 согласились пройти профессиональное обучение и получили направление на учебу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В ближайшие две недели психологические тренинги планируют провести в ЦЗН Северного района - 21 сентября, в ЦЗН Советского района - 26 сентября, в ЦЗН Заводского района Орла - 28 сентября.

Отмечается, что в основном за такой услугой обращаются безработные, которые потеряли мотивацию к трудоустройству и не хотят менять привычную профессию на новую, более востребованную. Эти люди нуждаются в снятии психологических зажимов, мешающих успешному поиску работы.

Психологическую поддержку безработных граждан оказывает психолог, который проводит индивидуальные консультации и групповые психологические тренинги.