Почти тысяча орловских безработных получили психологическую помощь в 2023 году

Фото: Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

Более 220 человек, которые воспользовались услугами по социальной адаптации и психологической помощи с начала 2023 года, нашли работу. Около 240 согласились пройти профессиональное обучение и получили направление на учебу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В ближайшие две недели психологические тренинги планируют провести в ЦЗН Северного района - 21 сентября, в ЦЗН Советского района - 26 сентября, в ЦЗН Заводского района Орла - 28 сентября.

Отмечается, что в основном за такой услугой обращаются безработные, которые потеряли мотивацию к трудоустройству и не хотят менять привычную профессию на новую, более востребованную. Эти люди нуждаются в снятии психологических зажимов, мешающих успешному поиску работы.

Психологическую поддержку безработных граждан оказывает психолог, который проводит индивидуальные консультации и групповые психологические тренинги.