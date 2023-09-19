После аварии в Орловской области погиб 15-летний парень

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 18 сентября пьяный 43-летний водитель «ВАЗ-210740» ехал по автодороге «Орел-Ефремов» со стороны Ефремова в направлении поселка Хомутово. Около шести вечера на 131 километре виновник аварии нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и врезался в «КАМАЗ 55102».

В результате ДТП водитель «семерки» и 40-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в Новодеревеньковскую ЦРБ. Пострадавший 15-летний парень, находившийся при ДТП на переднем пассажирском сиденье легковушки, каретой скорой медицинской помощи был доставлен в Залегощенскую ЦРБ. От полученных травм подросток скончался.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано восемь ДТП, в результате которых травмировались три человека и один человек погиб.