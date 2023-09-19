Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 8:28

В Орловской области мобильные бригады вакцинируют от гриппа работников предприятий

Привиться от вируса можно во всех поликлиниках региона
Елена Зябкина
Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

В детских и взрослых поликлиниках, а также в фельдшерско-акушерских пунктах региона работают прививочные кабинеты, на предприятия по заявкам готовы выехать мобильные бригады. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

В первую неделю сентября Поликлиника №2 провела выезд к специалистам Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Мобильная бригада Колпнянской ЦРБ приехала с вакцинацией к сотрудникам и подопечным местного Дома ветеранов.

Отмечается, что вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в нынешнем эпидемическом сезоне. Она показана всем группам населения, начиная с шести месяцев.