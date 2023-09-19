В Орловской области мобильные бригады вакцинируют от гриппа работников предприятий

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

В детских и взрослых поликлиниках, а также в фельдшерско-акушерских пунктах региона работают прививочные кабинеты, на предприятия по заявкам готовы выехать мобильные бригады. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

В первую неделю сентября Поликлиника №2 провела выезд к специалистам Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Мобильная бригада Колпнянской ЦРБ приехала с вакцинацией к сотрудникам и подопечным местного Дома ветеранов.

Отмечается, что вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в нынешнем эпидемическом сезоне. Она показана всем группам населения, начиная с шести месяцев.