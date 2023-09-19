Орловские велогонщики завоевали четыре медали на чемпионате России

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

На старт чемпионата России и Всероссийских соревнованиях многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» вышли более 100 спортсменов из России, Республики Беларусь и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий.

Победители и призеры были определены среди юниоров и мужчин.

Орловские велогонщики стали обладателями четырех медалей, одна из которых высшего достоинства. Владислав Гутовский завоевал золотую медаль, Никита Беликов увез с соревнований и серебро, и бронзу, а Иван Меньшов стал бронзовым призером.

Еще один орловец, воспитанник спортивной школы «Олимп» Артем Гомозков, представляющий команду Санкт-Петербурга, стал третьим.