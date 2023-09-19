В Орле сгорел гаражный бокс с находившимся там погрузчиком

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в гаражном боксе на улице Металлургов в городе Орле произошло 18 сентября, около двух часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. На момент прибытия пожарных из ворот бокса шел дым. Чтобы потушить пожар огнеборцам пришлось вскрыть дверь сооружения.

В результате пожара сгорели потолок гаражного бокса и кабина фронтального погрузчика, находившегося в гараже. Сообщается, что пострадавших при пожаре не было. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области пожарные ликвидировали четыре возгорания.