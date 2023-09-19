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НовостиОбщество19 сентября 2023 6:53

Орловскую область на футбольном турнире школьной лиги представят ливенские гимназисты

Всероссийский турнир Школьной футбольной лиги состоится в Москве
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

20-24 сентября Российский футбольный союз проведет I Всероссийский турнир Школьной футбольной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

На шести полях в столичных «Лужниках» сыграют 96 команд из 65 регионов страны.

Орловскую область на соревнованиях представит команда ливенской гимназии в старшей возрастной группе среди мальчиков.

Помимо самих игр, в рамках турнира РФС организует для ребят экскурсии по городу, встречи с легендами сборной России и футболистами Медиалиги. Каждый участник получит уникальную медаль и памятный подарок.