Орловцы отправили более 14,5 тысяч учебников школьникам Троицкого района ЛНР

Фото: сайт правительства Орловской области

Департамент образования Орловской области закупил и доставил для школьников 1 - 11 классов Троицкого района Луганской Народной Республики более 14,5 тысяч учебников по всем предметам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

В настоящее время на единые общеобразовательные стандарты перешли все 19 школ Троицкого района. Это позволяет обновить содержание образования, повысить квалификацию педагогов, а также усовершенствовать образовательный процесс.

Кроме учебников, школам Троицкого района техникумы и колледжи региона передали кабель для прокладки интернета, коммутаторы, краску для обновления игровых площадок в детских садах.