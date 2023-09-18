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НовостиОбщество18 сентября 2023 11:54

В муниципальные образования Орловской области закупят 80 автобусов

Транспорт поступит до конца 2023 года
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Новые автобусы для транспортного обслуживания жителей городов Ливны и Мценск, Ливенского, Мценского, Покровского районов и Орловского муниципального округа, планируется закупить за счет специального казначейского кредита в размере 400 млн рублей. Вопрос по закупке обсуждался на заседании правительства региона.

По словам губернатора, на новые автобусы Орловской области выделят казначейский кредит в размере 400 миллионов рублей.

В рамках поданной регионом заявки планируется приобретение автобусов марки «ПАЗ» и «ГАЗ». Согласно проекту государственного контракта поставка запланирована до 25 декабря 2023 года.

Отметим, что Андрей Клычков поручил Департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ до 25 сентября 2023 года подготовить проект правового акта правительства Орловской области об определении единственного подрядчика.

Кроме того, руководству КУ ОО «Организатор перевозок» поручено до 27 сентября 2023 года обеспечить заключение государственного контракта на закупку автобусов.