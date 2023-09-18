Под Орлом иномарка сбила девушку

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 16 сентября 37-летний водитель «Дэу Нексия» ехал по автодороге «Орел-Брянск-Смоленск» со стороны Орла в сторону Брянска. Около шести вечера на 16 километре мужчина не уступил дорогу пешеходу, которая шла по пешеходному переходу, и в итоге сбил ее.

В результате ДТП 22-летняя орловчанка получила травмы, после она самостоятельно обратилась в Орловскую областную клиническую больницу. После оказания помощи ее отпустили на домашнее лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы.