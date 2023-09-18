В орловском лагере «Мечта» состоялся восьмой международный туристический слет

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

На базе детского лагеря «Мечта» в минувшие выходные прошел восьмой международный туристический слет «Багряные листья». Инициатором проведения слета традиционно выступила Президентская академия. Открытие слета прошло в пятницу 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.

В слете приняли участие почти 300 человек, поделившихся на 12 команд. В первый день ребята соревновались в футболе, волейболе, дартслоне, лазертаге, гиревом спорте.

В завершающий соревновательный день состоялась туристическая эстафета. На спортивной дистанции участникам предстояло проявить навыки по оказанию первой медицинской помощи, определению азимута, показать умения преодоления веревочной переправы через реку.

По итогам соревновательной программы первое место заняла команда «БОКСТИМ» из Президентской академии в Орле, второе место команда Владимирского филиала РАНХиГС, третье место у «ЭНЕРДЖИ» из Президентской академии в Орле.