Юные орловцы могут посетить онлайн-занятия финансовой грамотности

Осеннюю сессию онлайн-занятий по финансовой грамотности откроет первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Она проведет урок «Эволюция платежей: от наличных до цифрового рубля». Школьники и студенты колледжей смогут подключиться к трансляции 19 сентября в 9:30 по московскому времени или посмотреть во «ВКонтакте», где будет возможность задать вопросы лектору. Об этом сообщили в пресс-службе орловского отделения Банка России.

Орловцам расскажут о профессиях финансиста, бизнес-аналитика и педагога. Специальные занятия будут посвящены знакомству с конкретными финансовыми продуктами. Например, впервые пройдут онлайн-уроки по облигациям. Обновится и оформление уроков, которое сделает интереснее и понятнее такие важные темы, как личное финансовое планирование, страхование и инвестирование.

К онлайн-урокам можно подключаться к ним как классом или группой, так и индивидуально, а также задавать вопросы в прямом эфире. Лекции читают представители мегарегулятора, сотрудники крупных банков, преподаватели вузов и эксперты рынка. В предыдущую сессию весной 2023 года онлайн уроки просмотрели более 14 тысяч орловских школьников и студентов.