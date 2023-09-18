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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 8:08

В Орловской области сгорел комбайн

ЧП случилось в Колпнянском районе
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорании свеклоуборочного комбайна в деревне Форшня Колпнянского района произошло 16 сентября, около четырех часов дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара комбайн выгорел на 10 квадратных метрах. Сообщается, что при пожаре никто не пострадал. Предположительной причиной пожара специалисты назвали короткое замыкание в электрическом аккумуляторе.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области ликвидировали 34 возгорания, большая часть из которых приходилась на горение мусора и стерни. В одном из пожаров из здания эвакуировались пять человек.