В Орловской области сгорел комбайн

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорании свеклоуборочного комбайна в деревне Форшня Колпнянского района произошло 16 сентября, около четырех часов дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара комбайн выгорел на 10 квадратных метрах. Сообщается, что при пожаре никто не пострадал. Предположительной причиной пожара специалисты назвали короткое замыкание в электрическом аккумуляторе.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области ликвидировали 34 возгорания, большая часть из которых приходилась на горение мусора и стерни. В одном из пожаров из здания эвакуировались пять человек.