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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 7:38

При пожаре в производственном цехе в Орле эвакуировали пять человек

Пожар произошел днем, 16 сентября
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Возгорании в помещении производственного цеха на улице Лескова в Орле произошло около двух часов дня, 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных огонь был в помещении производственного цеха на втором этаже на 30 квадратных метрах. Пожарные локализовали пламя, не дав ему распространиться, и ликвидировали пожар.

В результате пожара сгорела деревянная обшивка шахты лифта на 20 квадратных метрах, ближайшие помещения закопчены. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались пять человек. Пострадавших в здании обнаружено не было. Помимо пожарных в тушении принимали участие добровольцы. В причинах пожара предстоит разобраться специалистам.