Орловские предприятия произвели почти 55 тысяч тонн муки в 2023 году

Фото: Елена Зябкина

С начала 2023 года в Орловской области намолочено 54,8 тысяч тонн муки. Производством пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта в регионе занимается восемь организаций.

В 2023 году 40 предприятий изготовили 10,2 тысяч тонн хлеба, а 33 организации испекли 4,3 тысяч тонн булочных изделий.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», орловский хлеб популярен и узнаваем далеко за пределами региона. Неповторимый вкус и аромат кроется в довольно простой формуле, которая появилась в 1961 году благодаря стараниям заведующей лабораторией «Орловского треста хлебопечения» Клавдии Дорожкиной. Она предложила выпекать изделие из обдирной ржаной и пшеничной муки второго сорта простого помола в соотношении 70% к 30% с добавлением рафинадной патоки, не позволяющей хлебу быстро зачерстветь.