Орловец отправился в тюрьму за убийство жены

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Суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего жителя города Дмитровска. Мужчина признан виновным в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Из материалов уголовного дела следует, что 20 января 2023 года орловец находился вместе со своей 27-летней супругой в частном доме в городе Дмитровске. В какой-то момент между ними произошел словесный конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес жене множественные удары ножом. От ранений женщина погибла на месте.

– Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, – отметили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.