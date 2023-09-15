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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 12:24

В Орловской области «Газель» с автоцистерной врезалась в «Вольво»

ДТП произошло днем, 14 сентября
Елена Зябкина
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 51-летний водитель «ГАЗ 473879 АВТОЦИСТЕРНА» ехал по автодороге «Болхов- Орел- Витебск». Около двух часов дня, в районе 60 километра он наехал на стоящий автомобиль «Вольво» с полуприцепом «TR 31», которым ранее управлял 33-летний водитель.

В результате ДТП водитель транспортного средства «ГАЗ» получил травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых пострадали шесть человек.